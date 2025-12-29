- 자본
- 축소
트레이드:
25
이익 거래:
20 (80.00%)
손실 거래:
5 (20.00%)
최고의 거래:
6.74 USD
최악의 거래:
-10.21 USD
총 수익:
42.79 USD (4 020 pips)
총 손실:
-16.91 USD (1 896 pips)
연속 최대 이익:
11 (13.96 USD)
연속 최대 이익:
18.27 USD (5)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
0.41%
최대 입금량:
3.95%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.53
롱(주식매수):
14 (56.00%)
숏(주식차입매도):
11 (44.00%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
1.04 USD
평균 이익:
2.14 USD
평균 손실:
-3.38 USD
연속 최대 손실:
3 (-6.03 USD)
연속 최대 손실:
-10.21 USD (1)
월별 성장률:
12.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.21 USD (4.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.30% (10.21 USD)
자본금별:
9.88% (22.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|12
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|19
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|1.9K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.74 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +13.96 USD
연속 최대 손실: -6.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
XM ANNEX AI
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
13%
0
0
USD
USD
230
USD
USD
3
100%
25
80%
0%
2.53
1.04
USD
USD
10%
1:500