交易:
19
盈利交易:
15 (78.94%)
亏损交易:
4 (21.05%)
最好交易:
6.74 USD
最差交易:
-3.81 USD
毛利:
29.01 USD (2 644 pips)
毛利亏损:
-6.70 USD (875 pips)
最大连续赢利:
11 (13.96 USD)
最大连续盈利:
13.96 USD (11)
夏普比率:
0.56
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.70
长期交易:
9 (47.37%)
短期交易:
10 (52.63%)
利润因子:
4.33
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
1.93 USD
平均损失:
-1.68 USD
最大连续失误:
3 (-6.03 USD)
最大连续亏损:
-6.03 USD (3)
每月增长:
11.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.03 USD (2.72%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.74 USD
最差交易: -4 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.96 USD
最大连续亏损: -6.03 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
XM ANNEX AI
