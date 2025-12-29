- Прирост
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
15 (78.94%)
Убыточных трейдов:
4 (21.05%)
Лучший трейд:
6.74 USD
Худший трейд:
-3.81 USD
Общая прибыль:
29.01 USD (2 644 pips)
Общий убыток:
-6.70 USD (875 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (13.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.96 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
9 (47.37%)
Коротких трейдов:
10 (52.63%)
Профит фактор:
4.33
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.03 USD (3)
Прирост в месяц:
11.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.03 USD (2.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.74 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.96 USD
Макс. убыток в серии: -6.03 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
XM ANNEX AI
