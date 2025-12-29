СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XM ANNEX
Thannawut Khankhat

XM ANNEX

Thannawut Khankhat
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
15 (78.94%)
Убыточных трейдов:
4 (21.05%)
Лучший трейд:
6.74 USD
Худший трейд:
-3.81 USD
Общая прибыль:
29.01 USD (2 644 pips)
Общий убыток:
-6.70 USD (875 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (13.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.96 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.70
Длинных трейдов:
9 (47.37%)
Коротких трейдов:
10 (52.63%)
Профит фактор:
4.33
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
1.93 USD
Средний убыток:
-1.68 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-6.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.03 USD (3)
Прирост в месяц:
11.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.03 USD (2.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 6
AUDCAD# 5
NZDUSD# 3
AUDNZD# 2
NZDCAD# 2
USDCAD# 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 15
AUDCAD# 1
NZDUSD# 2
AUDNZD# 1
NZDCAD# 1
USDCAD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 1.5K
AUDCAD# -478
NZDUSD# 199
AUDNZD# 204
NZDCAD# 201
USDCAD# 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.74 USD
Худший трейд: -4 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.96 USD
Макс. убыток в серии: -6.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XM ANNEX AI
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика