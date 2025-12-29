- Crescita
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
6.74 USD
Worst Trade:
-3.81 USD
Profitto lordo:
29.01 USD (2 644 pips)
Perdita lorda:
-6.70 USD (875 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.96 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
9 (47.37%)
Short Trade:
10 (52.63%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.03 USD (3)
Crescita mensile:
11.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.03 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.74 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.96 USD
Massima perdita consecutiva: -6.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
