Segnali / MetaTrader 4 / XM ANNEX
Thannawut Khankhat

XM ANNEX

Thannawut Khankhat
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
15 (78.94%)
Loss Trade:
4 (21.05%)
Best Trade:
6.74 USD
Worst Trade:
-3.81 USD
Profitto lordo:
29.01 USD (2 644 pips)
Perdita lorda:
-6.70 USD (875 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (13.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.96 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.70
Long Trade:
9 (47.37%)
Short Trade:
10 (52.63%)
Fattore di profitto:
4.33
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
1.93 USD
Perdita media:
-1.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.03 USD (3)
Crescita mensile:
11.16%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.03 USD (2.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 6
AUDCAD# 5
NZDUSD# 3
AUDNZD# 2
NZDCAD# 2
USDCAD# 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 15
AUDCAD# 1
NZDUSD# 2
AUDNZD# 1
NZDCAD# 1
USDCAD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 1.5K
AUDCAD# -478
NZDUSD# 199
AUDNZD# 204
NZDCAD# 201
USDCAD# 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.74 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.96 USD
Massima perdita consecutiva: -6.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XM ANNEX AI
Non ci sono recensioni
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
