- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
15 (78.94%)
Negociações com perda:
4 (21.05%)
Melhor negociação:
6.74 USD
Pior negociação:
-3.81 USD
Lucro bruto:
29.01 USD (2 644 pips)
Perda bruta:
-6.70 USD (875 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (13.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.96 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
9 (47.37%)
Negociações curtas:
10 (52.63%)
Fator de lucro:
4.33
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
1.93 USD
Perda média:
-1.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.03 USD (3)
Crescimento mensal:
11.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.03 USD (2.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|6
|AUDCAD#
|5
|NZDUSD#
|3
|AUDNZD#
|2
|NZDCAD#
|2
|USDCAD#
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|15
|AUDCAD#
|1
|NZDUSD#
|2
|AUDNZD#
|1
|NZDCAD#
|1
|USDCAD#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|1.5K
|AUDCAD#
|-478
|NZDUSD#
|199
|AUDNZD#
|204
|NZDCAD#
|201
|USDCAD#
|100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.74 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.96 USD
Máxima perda consecutiva: -6.03 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
XM ANNEX AI
Sem comentários