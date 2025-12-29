SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XM ANNEX
Thannawut Khankhat

XM ANNEX

Thannawut Khankhat
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 8
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
15 (78.94%)
Negociações com perda:
4 (21.05%)
Melhor negociação:
6.74 USD
Pior negociação:
-3.81 USD
Lucro bruto:
29.01 USD (2 644 pips)
Perda bruta:
-6.70 USD (875 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (13.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.96 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.70
Negociações longas:
9 (47.37%)
Negociações curtas:
10 (52.63%)
Fator de lucro:
4.33
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
1.93 USD
Perda média:
-1.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-6.03 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6.03 USD (3)
Crescimento mensal:
11.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
6.03 USD (2.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 6
AUDCAD# 5
NZDUSD# 3
AUDNZD# 2
NZDCAD# 2
USDCAD# 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 15
AUDCAD# 1
NZDUSD# 2
AUDNZD# 1
NZDCAD# 1
USDCAD# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 1.5K
AUDCAD# -478
NZDUSD# 199
AUDNZD# 204
NZDCAD# 201
USDCAD# 100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.74 USD
Pior negociação: -4 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.96 USD
Máxima perda consecutiva: -6.03 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XM ANNEX AI
Sem comentários
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar