トレード:
2 160
利益トレード:
1 614 (74.72%)
損失トレード:
546 (25.28%)
ベストトレード:
2 516.64 USD
最悪のトレード:
-2 000.36 USD
総利益:
188 137.33 USD (314 387 pips)
総損失:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
最大連続の勝ち:
24 (754.36 USD)
最大連続利益:
2 743.49 USD (7)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.17%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
23.86
長いトレード:
1 584 (73.33%)
短いトレード:
576 (26.67%)
プロフィットファクター:
1.91
期待されたペイオフ:
41.58 USD
平均利益:
116.57 USD
平均損失:
-180.08 USD
最大連続の負け:
4 (-1 488.49 USD)
最大連続損失:
-2 386.61 USD (2)
月間成長:
4.03%
年間予想:
48.85%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
3 764.84 USD (3.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.17% (3 764.84 USD)
エクイティによる:
2.22% (3 107.15 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|724
|EURCAD-
|411
|NZDCAD-
|313
|AUDCAD-
|308
|EURGBP-
|210
|AUDNZD-
|194
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-
|39K
|EURCAD-
|12K
|NZDCAD-
|2.8K
|AUDCAD-
|11K
|EURGBP-
|17K
|AUDNZD-
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-
|33K
|EURCAD-
|21K
|NZDCAD-
|-14K
|AUDCAD-
|4.7K
|EURGBP-
|8.7K
|AUDNZD-
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ベストトレード: +2 516.64 USD
最悪のトレード: -2 000 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +754.36 USD
最大連続損失: -1 488.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"M4Markets-Real1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
