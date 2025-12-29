SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MOMANTIC EXPERT 50000
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 180%
M4Markets-Real1
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 160
Transacciones Rentables:
1 614 (74.72%)
Transacciones Irrentables:
546 (25.28%)
Mejor transacción:
2 516.64 USD
Peor transacción:
-2 000.36 USD
Beneficio Bruto:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (754.36 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 743.49 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.17%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
23.86
Transacciones Largas:
1 584 (73.33%)
Transacciones Cortas:
576 (26.67%)
Factor de Beneficio:
1.91
Beneficio Esperado:
41.58 USD
Beneficio medio:
116.57 USD
Pérdidas medias:
-180.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-1 488.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 386.61 USD (2)
Crecimiento al mes:
4.03%
Pronóstico anual:
48.85%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
3 764.84 USD (3.17%)
Reducción relativa:
De balance:
3.17% (3 764.84 USD)
De fondos:
2.13% (2 972.03 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD- 724
EURCAD- 411
NZDCAD- 313
AUDCAD- 308
EURGBP- 210
AUDNZD- 194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD- 39K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 2.8K
AUDCAD- 11K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD- 33K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 4.7K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 516.64 USD
Peor transacción: -2 000 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +754.36 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 488.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "M4Markets-Real1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
