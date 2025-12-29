SinaisSeções
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 comentários
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 180%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 160
Negociações com lucro:
1 614 (74.72%)
Negociações com perda:
546 (25.28%)
Melhor negociação:
2 516.64 USD
Pior negociação:
-2 000.36 USD
Lucro bruto:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Perda bruta:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (754.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 743.49 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.17%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
23.86
Negociações longas:
1 584 (73.33%)
Negociações curtas:
576 (26.67%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
41.58 USD
Lucro médio:
116.57 USD
Perda média:
-180.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 488.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 386.61 USD (2)
Crescimento mensal:
4.03%
Previsão anual:
48.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 764.84 USD (3.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.17% (3 764.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.22% (3 107.15 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD- 724
EURCAD- 411
NZDCAD- 313
AUDCAD- 308
EURGBP- 210
AUDNZD- 194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD- 39K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 2.8K
AUDCAD- 11K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD- 33K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 4.7K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 516.64 USD
Pior negociação: -2 000 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +754.36 USD
Máxima perda consecutiva: -1 488.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "M4Markets-Real1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MOMANTIC EXPERT 50000
100 USD por mês
180%
0
0
USD
140K
USD
51
100%
2 160
74%
100%
1.91
41.58
USD
3%
1:500
Copiar

