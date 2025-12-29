- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 160
Negociações com lucro:
1 614 (74.72%)
Negociações com perda:
546 (25.28%)
Melhor negociação:
2 516.64 USD
Pior negociação:
-2 000.36 USD
Lucro bruto:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Perda bruta:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (754.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 743.49 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.17%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
23.86
Negociações longas:
1 584 (73.33%)
Negociações curtas:
576 (26.67%)
Fator de lucro:
1.91
Valor esperado:
41.58 USD
Lucro médio:
116.57 USD
Perda média:
-180.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-1 488.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 386.61 USD (2)
Crescimento mensal:
4.03%
Previsão anual:
48.85%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
3 764.84 USD (3.17%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.17% (3 764.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.22% (3 107.15 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|724
|EURCAD-
|411
|NZDCAD-
|313
|AUDCAD-
|308
|EURGBP-
|210
|AUDNZD-
|194
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-
|39K
|EURCAD-
|12K
|NZDCAD-
|2.8K
|AUDCAD-
|11K
|EURGBP-
|17K
|AUDNZD-
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-
|33K
|EURCAD-
|21K
|NZDCAD-
|-14K
|AUDCAD-
|4.7K
|EURGBP-
|8.7K
|AUDNZD-
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
