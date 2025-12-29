SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MOMANTIC EXPERT 50000
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
51 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 180%
M4Markets-Real1
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 160
Gewinntrades:
1 614 (74.72%)
Verlusttrades:
546 (25.28%)
Bester Trade:
2 516.64 USD
Schlechtester Trade:
-2 000.36 USD
Bruttoprofit:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Bruttoverlust:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (754.36 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 743.49 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.17%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
23.86
Long-Positionen:
1 584 (73.33%)
Short-Positionen:
576 (26.67%)
Profit-Faktor:
1.91
Mathematische Gewinnerwartung:
41.58 USD
Durchschnittlicher Profit:
116.57 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-180.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-1 488.49 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 386.61 USD (2)
Wachstum pro Monat :
4.03%
Jahresprognose:
48.85%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
3 764.84 USD (3.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.17% (3 764.84 USD)
Kapital:
2.22% (3 107.15 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD- 724
EURCAD- 411
NZDCAD- 313
AUDCAD- 308
EURGBP- 210
AUDNZD- 194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- 39K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 2.8K
AUDCAD- 11K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- 33K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 4.7K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 516.64 USD
Schlechtester Trade: -2 000 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +754.36 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 488.49 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "M4Markets-Real1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MOMANTIC EXPERT 50000
100 USD pro Monat
180%
0
0
USD
140K
USD
51
100%
2 160
74%
100%
1.91
41.58
USD
3%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.