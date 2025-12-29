- 成长
交易:
2 160
盈利交易:
1 614 (74.72%)
亏损交易:
546 (25.28%)
最好交易:
2 516.64 USD
最差交易:
-2 000.36 USD
毛利:
188 137.33 USD (314 387 pips)
毛利亏损:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
最大连续赢利:
24 (754.36 USD)
最大连续盈利:
2 743.49 USD (7)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.17%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 天
采收率:
23.86
长期交易:
1 584 (73.33%)
短期交易:
576 (26.67%)
利润因子:
1.91
预期回报:
41.58 USD
平均利润:
116.57 USD
平均损失:
-180.08 USD
最大连续失误:
4 (-1 488.49 USD)
最大连续亏损:
-2 386.61 USD (2)
每月增长:
4.03%
年度预测:
48.85%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
3 764.84 USD (3.17%)
相对跌幅:
结余:
3.17% (3 764.84 USD)
净值:
2.13% (2 972.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|724
|EURCAD-
|411
|NZDCAD-
|313
|AUDCAD-
|308
|EURGBP-
|210
|AUDNZD-
|194
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-
|39K
|EURCAD-
|12K
|NZDCAD-
|2.8K
|AUDCAD-
|11K
|EURGBP-
|17K
|AUDNZD-
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-
|33K
|EURCAD-
|21K
|NZDCAD-
|-14K
|AUDCAD-
|4.7K
|EURGBP-
|8.7K
|AUDNZD-
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 M4Markets-Real1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
