Всего трейдов:
2 160
Прибыльных трейдов:
1 614 (74.72%)
Убыточных трейдов:
546 (25.28%)
Лучший трейд:
2 516.64 USD
Худший трейд:
-2 000.36 USD
Общая прибыль:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Общий убыток:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (754.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 743.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.17%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
23.86
Длинных трейдов:
1 584 (73.33%)
Коротких трейдов:
576 (26.67%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
41.58 USD
Средняя прибыль:
116.57 USD
Средний убыток:
-180.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 488.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 386.61 USD (2)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 764.84 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (3 764.84 USD)
По эквити:
2.22% (3 107.15 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|724
|EURCAD-
|411
|NZDCAD-
|313
|AUDCAD-
|308
|EURGBP-
|210
|AUDNZD-
|194
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-
|39K
|EURCAD-
|12K
|NZDCAD-
|2.8K
|AUDCAD-
|11K
|EURGBP-
|17K
|AUDNZD-
|7.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-
|33K
|EURCAD-
|21K
|NZDCAD-
|-14K
|AUDCAD-
|4.7K
|EURGBP-
|8.7K
|AUDNZD-
|4.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +2 516.64 USD
Худший трейд: -2 000 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +754.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 488.49 USD
