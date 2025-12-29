СигналыРазделы
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 отзывов
Надежность
51 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 180%
M4Markets-Real1
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 160
Прибыльных трейдов:
1 614 (74.72%)
Убыточных трейдов:
546 (25.28%)
Лучший трейд:
2 516.64 USD
Худший трейд:
-2 000.36 USD
Общая прибыль:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Общий убыток:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (754.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 743.49 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.17%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
23.86
Длинных трейдов:
1 584 (73.33%)
Коротких трейдов:
576 (26.67%)
Профит фактор:
1.91
Мат. ожидание:
41.58 USD
Средняя прибыль:
116.57 USD
Средний убыток:
-180.08 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-1 488.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 386.61 USD (2)
Прирост в месяц:
4.03%
Годовой прогноз:
48.85%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
3 764.84 USD (3.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.17% (3 764.84 USD)
По эквити:
2.22% (3 107.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD- 724
EURCAD- 411
NZDCAD- 313
AUDCAD- 308
EURGBP- 210
AUDNZD- 194
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD- 39K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 2.8K
AUDCAD- 11K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD- 33K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 4.7K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 4.7K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 516.64 USD
Худший трейд: -2 000 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +754.36 USD
Макс. убыток в серии: -1 488.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "M4Markets-Real1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MOMANTIC EXPERT 50000
100 USD в месяц
180%
0
0
USD
140K
USD
51
100%
2 160
74%
100%
1.91
41.58
USD
3%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.