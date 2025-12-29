SegnaliSezioni
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 recensioni
Affidabilità
51 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 180%
M4Markets-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 160
Profit Trade:
1 614 (74.72%)
Loss Trade:
546 (25.28%)
Best Trade:
2 516.64 USD
Worst Trade:
-2 000.36 USD
Profitto lordo:
188 137.33 USD (314 387 pips)
Perdita lorda:
-98 322.29 USD (258 815 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (754.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 743.49 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.17%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
23.86
Long Trade:
1 584 (73.33%)
Short Trade:
576 (26.67%)
Fattore di profitto:
1.91
Profitto previsto:
41.58 USD
Profitto medio:
116.57 USD
Perdita media:
-180.08 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 488.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 386.61 USD (2)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
48.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 764.84 USD (3.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.17% (3 764.84 USD)
Per equità:
2.22% (3 107.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD- 724
EURCAD- 411
NZDCAD- 313
AUDCAD- 308
EURGBP- 210
AUDNZD- 194
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD- 39K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 2.8K
AUDCAD- 11K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD- 33K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 4.7K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 4.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 516.64 USD
Worst Trade: -2 000 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +754.36 USD
Massima perdita consecutiva: -1 488.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "M4Markets-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
