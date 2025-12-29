시그널섹션
Hoegeon Kim

MOMANTIC EXPERT 50000

Hoegeon Kim
0 리뷰
안정성
52
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 184%
M4Markets-Real1
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 183
이익 거래:
1 631 (74.71%)
손실 거래:
552 (25.29%)
최고의 거래:
2 516.64 USD
최악의 거래:
-2 000.36 USD
총 수익:
191 835.46 USD (318 669 pips)
총 손실:
-99 957.90 USD (261 093 pips)
연속 최대 이익:
24 (754.36 USD)
연속 최대 이익:
2 743.49 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
24.40
롱(주식매수):
1 606 (73.57%)
숏(주식차입매도):
577 (26.43%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
42.09 USD
평균 이익:
117.62 USD
평균 손실:
-181.08 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 488.49 USD)
연속 최대 손실:
-2 386.61 USD (2)
월별 성장률:
4.82%
연간 예측:
58.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 764.84 USD (3.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.17% (3 764.84 USD)
자본금별:
6.89% (9 684.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD- 731
EURCAD- 411
NZDCAD- 318
AUDCAD- 315
EURGBP- 210
AUDNZD- 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD- 40K
EURCAD- 12K
NZDCAD- 3.3K
AUDCAD- 12K
EURGBP- 17K
AUDNZD- 7.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD- 32K
EURCAD- 21K
NZDCAD- -14K
AUDCAD- 6.2K
EURGBP- 8.7K
AUDNZD- 6.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 516.64 USD
최악의 거래: -2 000 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +754.36 USD
연속 최대 손실: -1 488.49 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
