트레이드:
2 183
이익 거래:
1 631 (74.71%)
손실 거래:
552 (25.29%)
최고의 거래:
2 516.64 USD
최악의 거래:
-2 000.36 USD
총 수익:
191 835.46 USD (318 669 pips)
총 손실:
-99 957.90 USD (261 093 pips)
연속 최대 이익:
24 (754.36 USD)
연속 최대 이익:
2 743.49 USD (7)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
24.40
롱(주식매수):
1 606 (73.57%)
숏(주식차입매도):
577 (26.43%)
수익 요인:
1.92
기대수익:
42.09 USD
평균 이익:
117.62 USD
평균 손실:
-181.08 USD
연속 최대 손실:
4 (-1 488.49 USD)
연속 최대 손실:
-2 386.61 USD (2)
월별 성장률:
4.82%
연간 예측:
58.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3 764.84 USD (3.17%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.17% (3 764.84 USD)
자본금별:
6.89% (9 684.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|731
|EURCAD-
|411
|NZDCAD-
|318
|AUDCAD-
|315
|EURGBP-
|210
|AUDNZD-
|198
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-
|40K
|EURCAD-
|12K
|NZDCAD-
|3.3K
|AUDCAD-
|12K
|EURGBP-
|17K
|AUDNZD-
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-
|32K
|EURCAD-
|21K
|NZDCAD-
|-14K
|AUDCAD-
|6.2K
|EURGBP-
|8.7K
|AUDNZD-
|6.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
최고의 거래: +2 516.64 USD
최악의 거래: -2 000 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +754.36 USD
연속 최대 손실: -1 488.49 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "M4Markets-Real1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
184%
0
0
USD
USD
142K
USD
USD
52
100%
2 183
74%
100%
1.91
42.09
USD
USD
7%
1:500