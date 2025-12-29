- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 474
利益トレード:
1 304 (88.46%)
損失トレード:
170 (11.53%)
ベストトレード:
25.82 USD
最悪のトレード:
-26.12 USD
総利益:
964.02 USD (102 647 pips)
総損失:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
最大連続の勝ち:
60 (48.61 USD)
最大連続利益:
48.61 USD (60)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
77.97%
最大入金額:
69.86%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
1477
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
-0.40
長いトレード:
745 (50.54%)
短いトレード:
729 (49.46%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
0.74 USD
平均損失:
-6.26 USD
最大連続の負け:
4 (-74.43 USD)
最大連続損失:
-74.43 USD (4)
月間成長:
-20.09%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
100.46 USD
最大の:
250.41 USD (38.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.53% (250.41 USD)
エクイティによる:
41.36% (165.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|-100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|-873
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
