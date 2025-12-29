- Прирост
Всего трейдов:
1 406
Прибыльных трейдов:
1 249 (88.83%)
Убыточных трейдов:
157 (11.17%)
Лучший трейд:
25.82 USD
Худший трейд:
-26.12 USD
Общая прибыль:
933.81 USD (99 375 pips)
Общий убыток:
-1 004.17 USD (98 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (48.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.61 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
75.63%
Макс. загрузка депозита:
64.56%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
1408
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
712 (50.64%)
Коротких трейдов:
694 (49.36%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-74.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.43 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.78 USD
Максимальная:
223.73 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.42% (223.73 USD)
По эквити:
15.74% (73.85 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD.pro
1406
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD.pro
-70
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD.pro
666
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +25.82 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.61 USD
Макс. убыток в серии: -74.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
