Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 406
Прибыльных трейдов:
1 249 (88.83%)
Убыточных трейдов:
157 (11.17%)
Лучший трейд:
25.82 USD
Худший трейд:
-26.12 USD
Общая прибыль:
933.81 USD (99 375 pips)
Общий убыток:
-1 004.17 USD (98 717 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (48.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.61 USD (60)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
75.63%
Макс. загрузка депозита:
64.56%
Последний трейд:
10 минут
Трейдов в неделю:
1408
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
712 (50.64%)
Коротких трейдов:
694 (49.36%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
0.75 USD
Средний убыток:
-6.40 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-74.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-74.43 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
73.78 USD
Максимальная:
223.73 USD (34.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.42% (223.73 USD)
По эквити:
15.74% (73.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.pro 1406
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.pro -70
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.pro 666
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.82 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 60
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.61 USD
Макс. убыток в серии: -74.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
