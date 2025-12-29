- 자본
- 축소
트레이드:
1 492
이익 거래:
1 316 (88.20%)
손실 거래:
176 (11.80%)
최고의 거래:
71.50 USD
최악의 거래:
-56.29 USD
총 수익:
1 205.42 USD (125 614 pips)
총 손실:
-1 210.08 USD (112 895 pips)
연속 최대 이익:
60 (48.61 USD)
연속 최대 이익:
212.58 USD (10)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
73.26%
최대 입금량:
69.86%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
425
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
763 (51.14%)
숏(주식차입매도):
729 (48.86%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.00 USD
평균 이익:
0.92 USD
평균 손실:
-6.88 USD
연속 최대 손실:
4 (-74.43 USD)
연속 최대 손실:
-102.01 USD (3)
월별 성장률:
-0.93%
연간 예측:
-11.31%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
100.46 USD
최대한의:
250.41 USD (38.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.53% (250.41 USD)
자본금별:
44.20% (176.59 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1492
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +71.50 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +48.61 USD
연속 최대 손실: -74.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Axi-US05-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-1%
0
0
USD
USD
495
USD
USD
2
99%
1 492
88%
73%
0.99
-0.00
USD
USD
44%
1:100