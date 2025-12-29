- 成长
交易:
1 474
盈利交易:
1 304 (88.46%)
亏损交易:
170 (11.53%)
最好交易:
25.82 USD
最差交易:
-26.12 USD
毛利:
964.02 USD (102 647 pips)
毛利亏损:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
最大连续赢利:
60 (48.61 USD)
最大连续盈利:
48.61 USD (60)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
77.97%
最大入金加载:
69.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
1477
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.40
长期交易:
745 (50.54%)
短期交易:
729 (49.46%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.07 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-6.26 USD
最大连续失误:
4 (-74.43 USD)
最大连续亏损:
-74.43 USD (4)
每月增长:
-20.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
100.46 USD
最大值:
250.41 USD (38.53%)
相对跌幅:
结余:
38.53% (250.41 USD)
净值:
41.36% (165.25 USD)
