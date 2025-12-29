信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SafeXau
Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0条评论
1
0 / 0 USD
增长自 2025 -20%
Axi-US05-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 474
盈利交易:
1 304 (88.46%)
亏损交易:
170 (11.53%)
最好交易:
25.82 USD
最差交易:
-26.12 USD
毛利:
964.02 USD (102 647 pips)
毛利亏损:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
最大连续赢利:
60 (48.61 USD)
最大连续盈利:
48.61 USD (60)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
77.97%
最大入金加载:
69.86%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
1477
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
-0.40
长期交易:
745 (50.54%)
短期交易:
729 (49.46%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.07 USD
平均利润:
0.74 USD
平均损失:
-6.26 USD
最大连续失误:
4 (-74.43 USD)
最大连续亏损:
-74.43 USD (4)
每月增长:
-20.09%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
100.46 USD
最大值:
250.41 USD (38.53%)
相对跌幅:
结余:
38.53% (250.41 USD)
净值:
41.36% (165.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.pro 1474
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.pro -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.pro -873
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +25.82 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 60
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +48.61 USD
最大连续亏损: -74.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
