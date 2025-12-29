SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SafeXau
Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
Axi-US05-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 403
Transacciones Rentables:
1 247 (88.88%)
Transacciones Irrentables:
156 (11.12%)
Mejor transacción:
25.82 USD
Peor transacción:
-26.12 USD
Beneficio Bruto:
932.75 USD (99 260 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 000.36 USD (98 341 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (48.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.61 USD (60)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
75.63%
Carga máxima del depósito:
64.56%
Último trade:
1 minuto
Trades a la semana:
1406
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
711 (50.68%)
Transacciones Cortas:
692 (49.32%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.05 USD
Beneficio medio:
0.75 USD
Pérdidas medias:
-6.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-74.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-74.43 USD (4)
Crecimiento al mes:
-13.52%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
73.78 USD
Máxima:
223.73 USD (34.42%)
Reducción relativa:
De balance:
34.42% (223.73 USD)
De fondos:
15.74% (73.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 1403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 927
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.82 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 60
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +48.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SafeXau
100 USD al mes
-14%
0
0
USD
432
USD
1
99%
1 403
88%
76%
0.93
-0.05
USD
34%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.