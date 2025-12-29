- Wachstum
Trades insgesamt:
1 474
Gewinntrades:
1 304 (88.46%)
Verlusttrades:
170 (11.53%)
Bester Trade:
25.82 USD
Schlechtester Trade:
-26.12 USD
Bruttoprofit:
964.02 USD (102 647 pips)
Bruttoverlust:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (48.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.61 USD (60)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
77.97%
Max deposit load:
69.86%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1477
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
745 (50.54%)
Short-Positionen:
729 (49.46%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-74.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-74.43 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-20.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.46 USD
Maximaler:
250.41 USD (38.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.53% (250.41 USD)
Kapital:
42.91% (171.46 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.pro
|-100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.pro
|-873
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.82 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 60
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
