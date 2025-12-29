SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SafeXau
Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -20%
Axi-US05-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 474
Gewinntrades:
1 304 (88.46%)
Verlusttrades:
170 (11.53%)
Bester Trade:
25.82 USD
Schlechtester Trade:
-26.12 USD
Bruttoprofit:
964.02 USD (102 647 pips)
Bruttoverlust:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (48.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.61 USD (60)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
77.97%
Max deposit load:
69.86%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
1477
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.40
Long-Positionen:
745 (50.54%)
Short-Positionen:
729 (49.46%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-74.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-74.43 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-20.09%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
100.46 USD
Maximaler:
250.41 USD (38.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.53% (250.41 USD)
Kapital:
42.91% (171.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.pro 1474
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.pro -100
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.pro -873
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.82 USD
Schlechtester Trade: -26 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 60
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -74.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen