Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -20%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 474
Negociações com lucro:
1 304 (88.46%)
Negociações com perda:
170 (11.53%)
Melhor negociação:
25.82 USD
Pior negociação:
-26.12 USD
Lucro bruto:
964.02 USD (102 647 pips)
Perda bruta:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (48.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.61 USD (60)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
77.97%
Depósito máximo carregado:
69.86%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
1477
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
745 (50.54%)
Negociações curtas:
729 (49.46%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-6.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-74.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.43 USD (4)
Crescimento mensal:
-20.09%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.46 USD
Máximo:
250.41 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.53% (250.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.36% (165.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.pro 1474
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.pro -100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.pro -873
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.82 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 60
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +48.61 USD
Máxima perda consecutiva: -74.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
