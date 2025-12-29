- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 474
Negociações com lucro:
1 304 (88.46%)
Negociações com perda:
170 (11.53%)
Melhor negociação:
25.82 USD
Pior negociação:
-26.12 USD
Lucro bruto:
964.02 USD (102 647 pips)
Perda bruta:
-1 064.48 USD (103 528 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (48.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.61 USD (60)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
77.97%
Depósito máximo carregado:
69.86%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
1477
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
-0.40
Negociações longas:
745 (50.54%)
Negociações curtas:
729 (49.46%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
0.74 USD
Perda média:
-6.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-74.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-74.43 USD (4)
Crescimento mensal:
-20.09%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
100.46 USD
Máximo:
250.41 USD (38.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.53% (250.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.36% (165.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|1474
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|-100
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|-873
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.82 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 60
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +48.61 USD
Máxima perda consecutiva: -74.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
