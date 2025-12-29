SegnaliSezioni
Anderson Luzia Franca

SafeXau

Anderson Luzia Franca
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 403
Profit Trade:
1 247 (88.88%)
Loss Trade:
156 (11.12%)
Best Trade:
25.82 USD
Worst Trade:
-26.12 USD
Profitto lordo:
932.75 USD (99 260 pips)
Perdita lorda:
-1 000.36 USD (98 341 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (48.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.61 USD (60)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
75.63%
Massimo carico di deposito:
64.56%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
1406
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
-0.30
Long Trade:
711 (50.68%)
Short Trade:
692 (49.32%)
Fattore di profitto:
0.93
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
0.75 USD
Perdita media:
-6.41 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-74.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-74.43 USD (4)
Crescita mensile:
-13.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
73.78 USD
Massimale:
223.73 USD (34.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.42% (223.73 USD)
Per equità:
15.74% (73.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 1403
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 927
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.82 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 60
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +48.61 USD
Massima perdita consecutiva: -74.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.02 06:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 05:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 04:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.02 03:47
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 10:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 10:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 09:20
Share of trading days is too low
2025.12.29 09:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 08:17
Trading operations on the account were performed for only 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.4% of days out of the 251 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 08:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.29 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
