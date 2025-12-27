シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / XM 04
Falaq Karunia Jaya

XM 04

Falaq Karunia Jaya
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 2%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
55 (94.82%)
損失トレード:
3 (5.17%)
ベストトレード:
1.18 USD
最悪のトレード:
-0.97 USD
総利益:
11.86 USD (4 552 pips)
総損失:
-2.19 USD (1 095 pips)
最大連続の勝ち:
41 (8.67 USD)
最大連続利益:
8.67 USD (41)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
9.97
長いトレード:
31 (53.45%)
短いトレード:
27 (46.55%)
プロフィットファクター:
5.42
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.73 USD
最大連続の負け:
1 (-0.97 USD)
最大連続損失:
-0.97 USD (1)
月間成長:
1.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
0.97 USD (0.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.19% (0.97 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1.18 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +8.67 USD
最大連続損失: -0.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 42"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
