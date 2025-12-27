- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
55 (94.82%)
損失トレード:
3 (5.17%)
ベストトレード:
1.18 USD
最悪のトレード:
-0.97 USD
総利益:
11.86 USD (4 552 pips)
総損失:
-2.19 USD (1 095 pips)
最大連続の勝ち:
41 (8.67 USD)
最大連続利益:
8.67 USD (41)
シャープレシオ:
0.56
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
9.97
長いトレード:
31 (53.45%)
短いトレード:
27 (46.55%)
プロフィットファクター:
5.42
期待されたペイオフ:
0.17 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.73 USD
最大連続の負け:
1 (-0.97 USD)
最大連続損失:
-0.97 USD (1)
月間成長:
1.93%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
0.97 USD (0.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.19% (0.97 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- ドローダウン
