Falaq Karunia Jaya

XM 04

Falaq Karunia Jaya
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
56 (94.91%)
Loss Trade:
3 (5.08%)
Best Trade:
1.18 USD
Worst Trade:
-0.97 USD
Profitto lordo:
12.07 USD (4 602 pips)
Perdita lorda:
-2.19 USD (1 095 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (8.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.88 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.57
Attività di trading:
0.11%
Massimo carico di deposito:
0.70%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
10.19
Long Trade:
32 (54.24%)
Short Trade:
27 (45.76%)
Fattore di profitto:
5.51
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
0.22 USD
Perdita media:
-0.73 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.97 USD (1)
Crescita mensile:
1.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.97 USD (0.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.19% (0.97 USD)
Per equità:
0.07% (0.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.18 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
