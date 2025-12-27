- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
55 (94.82%)
Negociações com perda:
3 (5.17%)
Melhor negociação:
1.18 USD
Pior negociação:
-0.97 USD
Lucro bruto:
11.86 USD (4 552 pips)
Perda bruta:
-2.19 USD (1 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (8.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.67 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
9.97
Negociações longas:
31 (53.45%)
Negociações curtas:
27 (46.55%)
Fator de lucro:
5.42
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.22 USD
Perda média:
-0.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.97 USD (1)
Crescimento mensal:
1.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
0.97 USD (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (0.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.18 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 42" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários