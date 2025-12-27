SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / XM 04
Falaq Karunia Jaya

XM 04

Falaq Karunia Jaya
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
58
Negociações com lucro:
55 (94.82%)
Negociações com perda:
3 (5.17%)
Melhor negociação:
1.18 USD
Pior negociação:
-0.97 USD
Lucro bruto:
11.86 USD (4 552 pips)
Perda bruta:
-2.19 USD (1 095 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (8.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.67 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
9.97
Negociações longas:
31 (53.45%)
Negociações curtas:
27 (46.55%)
Fator de lucro:
5.42
Valor esperado:
0.17 USD
Lucro médio:
0.22 USD
Perda média:
-0.73 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.97 USD (1)
Crescimento mensal:
1.93%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
0.97 USD (0.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.19% (0.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1.18 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 42" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
