- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
55 (94.82%)
Убыточных трейдов:
3 (5.17%)
Лучший трейд:
1.18 USD
Худший трейд:
-0.97 USD
Общая прибыль:
11.86 USD (4 552 pips)
Общий убыток:
-2.19 USD (1 095 pips)
Макс. серия выигрышей:
41 (8.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.67 USD (41)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
9.97
Длинных трейдов:
31 (53.45%)
Коротких трейдов:
27 (46.55%)
Профит фактор:
5.42
Мат. ожидание:
0.17 USD
Средняя прибыль:
0.22 USD
Средний убыток:
-0.73 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.97 USD (1)
Прирост в месяц:
1.93%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
0.97 USD (0.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.19% (0.97 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1.18 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 41
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов