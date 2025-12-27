- 자본
- 축소
트레이드:
87
이익 거래:
79 (90.80%)
손실 거래:
8 (9.20%)
최고의 거래:
193.60 USD
최악의 거래:
-75.27 USD
총 수익:
308.63 USD (21 659 pips)
총 손실:
-191.34 USD (43 128 pips)
연속 최대 이익:
63 (111.62 USD)
연속 최대 이익:
193.82 USD (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
55.81%
최대 입금량:
27.06%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
48 (55.17%)
숏(주식차입매도):
39 (44.83%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
1.35 USD
평균 이익:
3.91 USD
평균 손실:
-23.92 USD
연속 최대 손실:
3 (-152.75 USD)
연속 최대 손실:
-152.75 USD (3)
월별 성장률:
23.34%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.20 USD
최대한의:
152.75 USD (19.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.84% (152.75 USD)
자본금별:
59.56% (338.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|117
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|-21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 42"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
