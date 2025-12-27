SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / XM 04
Falaq Karunia Jaya

XM 04

Falaq Karunia Jaya
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 2%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
55 (94.82%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.17%)
Mejor transacción:
1.18 USD
Peor transacción:
-0.97 USD
Beneficio Bruto:
11.86 USD (4 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.19 USD (1 095 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.67 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
9.97
Transacciones Largas:
31 (53.45%)
Transacciones Cortas:
27 (46.55%)
Factor de Beneficio:
5.42
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.22 USD
Pérdidas medias:
-0.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
0.97 USD (0.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (0.97 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDm# 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDm# 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDm# 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1.18 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 42" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
