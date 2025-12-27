- Incremento
Total de Trades:
58
Transacciones Rentables:
55 (94.82%)
Transacciones Irrentables:
3 (5.17%)
Mejor transacción:
1.18 USD
Peor transacción:
-0.97 USD
Beneficio Bruto:
11.86 USD (4 552 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.19 USD (1 095 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (8.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8.67 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.56
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
9.97
Transacciones Largas:
31 (53.45%)
Transacciones Cortas:
27 (46.55%)
Factor de Beneficio:
5.42
Beneficio Esperado:
0.17 USD
Beneficio medio:
0.22 USD
Pérdidas medias:
-0.73 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.97 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.93%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
0.97 USD (0.19%)
Reducción relativa:
De balance:
0.19% (0.97 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +1.18 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +8.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 42" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
