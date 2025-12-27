信号部分
Falaq Karunia Jaya

XM 04

Falaq Karunia Jaya
可靠性
4
0 / 0 USD
增长自 2025 2%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
58
盈利交易:
55 (94.82%)
亏损交易:
3 (5.17%)
最好交易:
1.18 USD
最差交易:
-0.97 USD
毛利:
11.86 USD (4 552 pips)
毛利亏损:
-2.19 USD (1 095 pips)
最大连续赢利:
41 (8.67 USD)
最大连续盈利:
8.67 USD (41)
夏普比率:
0.56
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
9.97
长期交易:
31 (53.45%)
短期交易:
27 (46.55%)
利润因子:
5.42
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.22 USD
平均损失:
-0.73 USD
最大连续失误:
1 (-0.97 USD)
最大连续亏损:
-0.97 USD (1)
每月增长:
1.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
0.97 USD (0.19%)
相对跌幅:
结余:
0.19% (0.97 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLDm# 58
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLDm# 10
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLDm# 3.5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1.18 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.67 USD
最大连续亏损: -0.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 42 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.27 14:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
