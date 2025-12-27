- 成长
交易:
58
盈利交易:
55 (94.82%)
亏损交易:
3 (5.17%)
最好交易:
1.18 USD
最差交易:
-0.97 USD
毛利:
11.86 USD (4 552 pips)
毛利亏损:
-2.19 USD (1 095 pips)
最大连续赢利:
41 (8.67 USD)
最大连续盈利:
8.67 USD (41)
夏普比率:
0.56
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
9.97
长期交易:
31 (53.45%)
短期交易:
27 (46.55%)
利润因子:
5.42
预期回报:
0.17 USD
平均利润:
0.22 USD
平均损失:
-0.73 USD
最大连续失误:
1 (-0.97 USD)
最大连续亏损:
-0.97 USD (1)
每月增长:
1.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
0.97 USD (0.19%)
相对跌幅:
结余:
0.19% (0.97 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
最好交易: +1.18 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 41
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.67 USD
最大连续亏损: -0.97 USD
