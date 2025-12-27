- 成長
トレード:
11
利益トレード:
11 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
7.59 GBP
最悪のトレード:
0.00 GBP
総利益:
48.54 GBP (2 545 pips)
総損失:
0.00 GBP
最大連続の勝ち:
11 (48.54 GBP)
最大連続利益:
48.54 GBP (11)
シャープレシオ:
3.53
取引アクティビティ:
1.15%
最大入金額:
5.36%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
11 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
4.41 GBP
平均利益:
4.41 GBP
平均損失:
0.00 GBP
最大連続の負け:
0 (0.00 GBP)
最大連続損失:
0.00 GBP (0)
月間成長:
17.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
0.00 GBP (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 GBP)
エクイティによる:
5.19% (13.14 GBP)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapLtd-Real-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし
