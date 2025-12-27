- 자본
- 축소
트레이드:
11
이익 거래:
11 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
7.59 GBP
최악의 거래:
0.00 GBP
총 수익:
48.54 GBP (2 545 pips)
총 손실:
0.00 GBP
연속 최대 이익:
11 (48.54 GBP)
연속 최대 이익:
48.54 GBP (11)
샤프 비율:
3.53
거래 활동:
1.15%
최대 입금량:
5.36%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
41 분
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
11 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
4.41 GBP
평균 이익:
4.41 GBP
평균 손실:
0.00 GBP
연속 최대 손실:
0 (0.00 GBP)
연속 최대 손실:
0.00 GBP (0)
월별 성장률:
17.29%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
0.00 GBP (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 GBP)
자본금별:
5.19% (13.14 GBP)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EightcapLtd-Real-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
