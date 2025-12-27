SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Accurate Gold x FX MT4
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT4

Willie Lim
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
11 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
7.59 GBP
Peor transacción:
0.00 GBP
Beneficio Bruto:
48.54 GBP (2 545 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 GBP
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (48.54 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
48.54 GBP (11)
Ratio de Sharpe:
3.53
Actividad comercial:
1.15%
Carga máxima del depósito:
5.36%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
41 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
11 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
4.41 GBP
Beneficio medio:
4.41 GBP
Pérdidas medias:
0.00 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 GBP (0)
Crecimiento al mes:
17.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
0.00 GBP (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 GBP)
De fondos:
5.19% (13.14 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.i 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.i 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.i 2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +7.59 GBP
Peor transacción: -0 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +48.54 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 00:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.27 10:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 10:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
