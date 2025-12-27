- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
11 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
7.59 GBP
Pior negociação:
0.00 GBP
Lucro bruto:
48.54 GBP (2 545 pips)
Perda bruta:
0.00 GBP
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (48.54 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
48.54 GBP (11)
Índice de Sharpe:
3.53
Atividade de negociação:
1.15%
Depósito máximo carregado:
5.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
11 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
4.41 GBP
Lucro médio:
4.41 GBP
Perda média:
0.00 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 GBP)
Máxima perda consecutiva:
0.00 GBP (0)
Crescimento mensal:
17.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
0.00 GBP (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 GBP)
Pelo Capital Líquido:
5.19% (13.14 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.59 GBP
Pior negociação: -0 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +48.54 GBP
Máxima perda consecutiva: -0.00 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapLtd-Real-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
17%
0
0
USD
USD
345
GBP
GBP
2
100%
11
100%
1%
n/a
4.41
GBP
GBP
5%
1:500