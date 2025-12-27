SignaleKategorien
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT4

Willie Lim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
11 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
7.59 GBP
Schlechtester Trade:
0.00 GBP
Bruttoprofit:
48.54 GBP (2 545 pips)
Bruttoverlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (48.54 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.54 GBP (11)
Sharpe Ratio:
3.53
Trading-Aktivität:
1.15%
Max deposit load:
5.36%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
11 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
4.41 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.41 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 GBP (0)
Wachstum pro Monat :
17.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
0.00 GBP (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 GBP)
Kapital:
5.19% (13.14 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.i 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.i 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.i 2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +7.59 GBP
Schlechtester Trade: -0 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.54 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapLtd-Real-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 00:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.27 10:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 10:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
