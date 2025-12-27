- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
11 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
7.59 GBP
最差交易:
0.00 GBP
毛利:
48.54 GBP (2 545 pips)
毛利亏损:
0.00 GBP
最大连续赢利:
11 (48.54 GBP)
最大连续盈利:
48.54 GBP (11)
夏普比率:
3.53
交易活动:
1.15%
最大入金加载:
5.36%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
11 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
4.41 GBP
平均利润:
4.41 GBP
平均损失:
0.00 GBP
最大连续失误:
0 (0.00 GBP)
最大连续亏损:
0.00 GBP (0)
每月增长:
17.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
0.00 GBP (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 GBP)
净值:
5.19% (13.14 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.59 GBP
最差交易: -0 GBP
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +48.54 GBP
最大连续亏损: -0.00 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EightcapLtd-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
