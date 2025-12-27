СигналыРазделы
Willie Lim

Accurate Gold x FX MT4

Willie Lim
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 17%
EightcapLtd-Real-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.59 GBP
Худший трейд:
0.00 GBP
Общая прибыль:
48.54 GBP (2 545 pips)
Общий убыток:
0.00 GBP
Макс. серия выигрышей:
11 (48.54 GBP)
Макс. прибыль в серии:
48.54 GBP (11)
Коэффициент Шарпа:
3.53
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
5.36%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.41 GBP
Средняя прибыль:
4.41 GBP
Средний убыток:
0.00 GBP
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 GBP)
Макс. убыток в серии:
0.00 GBP (0)
Прирост в месяц:
17.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
0.00 GBP (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
5.19% (13.14 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 2.5K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.59 GBP
Худший трейд: -0 GBP
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +48.54 GBP
Макс. убыток в серии: -0.00 GBP

2026.01.07 13:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 13:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.07 12:50
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.07 12:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.31 14:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 01:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.30 00:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.27 10:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.27 10:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 10:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
