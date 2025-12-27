- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
11 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
7.59 GBP
Худший трейд:
0.00 GBP
Общая прибыль:
48.54 GBP (2 545 pips)
Общий убыток:
0.00 GBP
Макс. серия выигрышей:
11 (48.54 GBP)
Макс. прибыль в серии:
48.54 GBP (11)
Коэффициент Шарпа:
3.53
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
5.36%
Последний трейд:
24 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
41 минуту
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
11 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
4.41 GBP
Средняя прибыль:
4.41 GBP
Средний убыток:
0.00 GBP
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 GBP)
Макс. убыток в серии:
0.00 GBP (0)
Прирост в месяц:
17.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
0.00 GBP (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 GBP)
По эквити:
5.19% (13.14 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|2.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.59 GBP
Худший трейд: -0 GBP
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +48.54 GBP
Макс. убыток в серии: -0.00 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapLtd-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
