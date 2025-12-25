シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ICMarketEURUSD
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

Lee Keng Loong Sherman
レビュー0件
14週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
16 (69.56%)
損失トレード:
7 (30.43%)
ベストトレード:
18.84 USD
最悪のトレード:
-11.66 USD
総利益:
49.61 USD (2 660 pips)
総損失:
-24.85 USD (2 052 pips)
最大連続の勝ち:
8 (15.90 USD)
最大連続利益:
20.45 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
8 (34.78%)
短いトレード:
15 (65.22%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
3.10 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
2 (-16.55 USD)
最大連続損失:
-16.55 USD (2)
月間成長:
3.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.57 USD (8.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +18.84 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.90 USD
最大連続損失: -16.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録