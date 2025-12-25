- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
23
利益トレード:
16 (69.56%)
損失トレード:
7 (30.43%)
ベストトレード:
18.84 USD
最悪のトレード:
-11.66 USD
総利益:
49.61 USD (2 660 pips)
総損失:
-24.85 USD (2 052 pips)
最大連続の勝ち:
8 (15.90 USD)
最大連続利益:
20.45 USD (2)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
8 (34.78%)
短いトレード:
15 (65.22%)
プロフィットファクター:
2.00
期待されたペイオフ:
1.08 USD
平均利益:
3.10 USD
平均損失:
-3.55 USD
最大連続の負け:
2 (-16.55 USD)
最大連続損失:
-16.55 USD (2)
月間成長:
3.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.57 USD (8.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|608
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +18.84 USD
最悪のトレード: -12 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +15.90 USD
最大連続損失: -16.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live26"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
レビューなし