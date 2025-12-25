SeñalesSecciones
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 comentarios
14 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
16 (69.56%)
Transacciones Irrentables:
7 (30.43%)
Mejor transacción:
18.84 USD
Peor transacción:
-11.66 USD
Beneficio Bruto:
49.61 USD (2 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.85 USD (2 052 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (15.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
8 (34.78%)
Transacciones Cortas:
15 (65.22%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
3.10 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.57 USD (8.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +18.84 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.55 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
otros 11...
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
