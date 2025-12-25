- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
23
Transacciones Rentables:
16 (69.56%)
Transacciones Irrentables:
7 (30.43%)
Mejor transacción:
18.84 USD
Peor transacción:
-11.66 USD
Beneficio Bruto:
49.61 USD (2 660 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.85 USD (2 052 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (15.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
8 (34.78%)
Transacciones Cortas:
15 (65.22%)
Factor de Beneficio:
2.00
Beneficio Esperado:
1.08 USD
Beneficio medio:
3.10 USD
Pérdidas medias:
-3.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-16.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
3.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
18.57 USD (8.36%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|608
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.84 USD
Peor transacción: -12 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live26" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
otros 11...
