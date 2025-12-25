SinaisSeções
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

0 comentários
14 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
23
Negociações com lucro:
16 (69.56%)
Negociações com perda:
7 (30.43%)
Melhor negociação:
18.84 USD
Pior negociação:
-11.66 USD
Lucro bruto:
49.61 USD (2 660 pips)
Perda bruta:
-24.85 USD (2 052 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (15.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20.45 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
8 (34.78%)
Negociações curtas:
15 (65.22%)
Fator de lucro:
2.00
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
3.10 USD
Perda média:
-3.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-16.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.55 USD (2)
Crescimento mensal:
3.64%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
18.57 USD (8.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18.84 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.90 USD
Máxima perda consecutiva: -16.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live26" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 mais ...
Sem comentários
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
