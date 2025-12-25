信号部分
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

Lee Keng Loong Sherman
0条评论
14
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
23
盈利交易:
16 (69.56%)
亏损交易:
7 (30.43%)
最好交易:
18.84 USD
最差交易:
-11.66 USD
毛利:
49.61 USD (2 660 pips)
毛利亏损:
-24.85 USD (2 052 pips)
最大连续赢利:
8 (15.90 USD)
最大连续盈利:
20.45 USD (2)
夏普比率:
0.22
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.33
长期交易:
8 (34.78%)
短期交易:
15 (65.22%)
利润因子:
2.00
预期回报:
1.08 USD
平均利润:
3.10 USD
平均损失:
-3.55 USD
最大连续失误:
2 (-16.55 USD)
最大连续亏损:
-16.55 USD (2)
每月增长:
3.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.57 USD (8.36%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +18.84 USD
最差交易: -12 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.90 USD
最大连续亏损: -16.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live26 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 更多...
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
