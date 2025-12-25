SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ICMarketEURUSD
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 Bewertungen
14 Wochen
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
23
Gewinntrades:
16 (69.56%)
Verlusttrades:
7 (30.43%)
Bester Trade:
18.84 USD
Schlechtester Trade:
-11.66 USD
Bruttoprofit:
49.61 USD (2 660 pips)
Bruttoverlust:
-24.85 USD (2 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (15.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.45 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.33
Long-Positionen:
8 (34.78%)
Short-Positionen:
15 (65.22%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-16.55 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.55 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
18.57 USD (8.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +18.84 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -16.55 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live26" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
noch 11 ...
Keine Bewertungen
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
