트레이드:
25
이익 거래:
18 (72.00%)
손실 거래:
7 (28.00%)
최고의 거래:
18.84 USD
최악의 거래:
-11.66 USD
총 수익:
53.47 USD (3 060 pips)
총 손실:
-24.85 USD (2 052 pips)
연속 최대 이익:
8 (15.90 USD)
연속 최대 이익:
20.45 USD (2)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
16.09%
최대 입금량:
1.05%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.54
롱(주식매수):
9 (36.00%)
숏(주식차입매도):
16 (64.00%)
수익 요인:
2.15
기대수익:
1.14 USD
평균 이익:
2.97 USD
평균 손실:
-3.55 USD
연속 최대 손실:
2 (-16.55 USD)
연속 최대 손실:
-16.55 USD (2)
월별 성장률:
4.93%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.57 USD (8.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.36% (18.57 USD)
자본금별:
1.40% (3.18 USD)
심볼
딜
Sell
Buy
EURUSD
25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
심볼
총 수익, USD
손실, USD
수익, USD
EURUSD
29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
심볼
총 수익, pips
손실, pips
수익, pips
EURUSD
1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live26"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 3
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live18
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|0.23 × 57
|
ICMarkets-Live22
|0.30 × 30
|
ICMarketsSC-Live33
|0.76 × 184
|
ICMarketsSC-Live26
|0.88 × 180
|
ICMarketsSC-Live25
|0.94 × 239
|
ICMarketsSC-Live24
|1.06 × 289
|
ICMarketsSC-Live16
|1.15 × 48
|
ICMarketsSC-Live07
|1.63 × 38
|
ICMarketsSC-Live14
|1.79 × 33
|
LiteFinance-ECN2.com
|2.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|2.50 × 4
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.50 × 4
|
TradersWay-Live 2
|2.50 × 127
|
RoboForex-ECN-2
|2.75 × 104
|
ICMarketsSC-Live20
|2.91 × 46
|
Exness-Real20
|3.01 × 92
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
14%
0
0
USD
USD
229
USD
USD
16
100%
25
72%
16%
2.15
1.14
USD
USD
8%
1:500