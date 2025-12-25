SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ICMarketEURUSD
Lee Keng Loong Sherman

ICMarketEURUSD

Lee Keng Loong Sherman
0 avis
14 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live26
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
16 (69.56%)
Perte trades:
7 (30.43%)
Meilleure transaction:
18.84 USD
Pire transaction:
-11.66 USD
Bénéfice brut:
49.61 USD (2 660 pips)
Perte brute:
-24.85 USD (2 052 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (15.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.33
Longs trades:
8 (34.78%)
Courts trades:
15 (65.22%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
3.10 USD
Perte moyenne:
-3.55 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-16.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-16.55 USD (2)
Croissance mensuelle:
3.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
18.57 USD (8.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 608
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.84 USD
Pire transaction: -12 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +15.90 USD
Perte consécutive maximale: -16.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBSInc-Real-11
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 3
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live18
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.23 × 57
ICMarkets-Live22
0.30 × 30
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live26
0.88 × 180
ICMarketsSC-Live25
0.94 × 239
ICMarketsSC-Live24
1.06 × 289
ICMarketsSC-Live16
1.15 × 48
ICMarketsSC-Live07
1.63 × 38
ICMarketsSC-Live14
1.79 × 33
LiteFinance-ECN2.com
2.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
2.50 × 4
TradersGlobalGroup-Live
2.50 × 4
TradersWay-Live 2
2.50 × 127
RoboForex-ECN-2
2.75 × 104
ICMarketsSC-Live20
2.91 × 46
Exness-Real20
3.01 × 92
11 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.12.25 01:38
Trading operations on the account were performed for only 15 days. This comprises 15.63% of days out of the 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.25 01:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.25 01:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire