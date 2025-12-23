- 成長
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
2.07 USD
最悪のトレード:
-1.35 USD
総利益:
7.45 USD (1 075 pips)
総損失:
-2.57 USD (400 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5.67 USD)
最大連続利益:
5.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
37.77%
最大入金額:
20.32%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
2.90
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.24 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
2 (-1.22 USD)
最大連続損失:
-1.35 USD (1)
月間成長:
0.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.35 USD (0.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.27% (1.35 USD)
エクイティによる:
0.73% (3.68 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDJPY
|0
|EURAUD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDJPY
|-5
|EURAUD
|314
|USDJPY
|181
|AUDUSD
|139
|GBPJPY
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-GMT+2 Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.10 × 31
|
FMGlobalLtd-Live
|0.43 × 28
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.50 × 18
|
FXCM-USDReal04
|0.50 × 6
|
OANDA-v20 Live-1
|1.96 × 89
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|3.17 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|3.32 × 266
|
Tickmill-Live
|3.35 × 23
|
GBEbrokers-Live
|3.92 × 12
|
VantageFX-Live 2
|4.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|4.08 × 40
|
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
|5.00 × 2
|
KTM-Live
|6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
レビューなし
