シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ManualSteady
Pietro Speri

ManualSteady

Pietro Speri
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
2.07 USD
最悪のトレード:
-1.35 USD
総利益:
7.45 USD (1 075 pips)
総損失:
-2.57 USD (400 pips)
最大連続の勝ち:
5 (5.67 USD)
最大連続利益:
5.67 USD (5)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
37.77%
最大入金額:
20.32%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
3.61
長いトレード:
7 (77.78%)
短いトレード:
2 (22.22%)
プロフィットファクター:
2.90
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.24 USD
平均損失:
-0.86 USD
最大連続の負け:
2 (-1.22 USD)
最大連続損失:
-1.35 USD (1)
月間成長:
0.98%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.35 USD (0.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.27% (1.35 USD)
エクイティによる:
0.73% (3.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDJPY 3
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDJPY 0
EURAUD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDJPY -5
EURAUD 314
USDJPY 181
AUDUSD 139
GBPJPY 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.07 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5.67 USD
最大連続損失: -1.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OANDA-GMT+2 Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.10 × 31
FMGlobalLtd-Live
0.43 × 28
PrimusMarkets-Live-3
0.50 × 18
FXCM-USDReal04
0.50 × 6
OANDA-v20 Live-1
1.96 × 89
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
3.17 × 6
OANDA-v20 Live-2
3.32 × 266
Tickmill-Live
3.35 × 23
GBEbrokers-Live
3.92 × 12
VantageFX-Live 2
4.00 × 2
Swissquote-Live1
4.08 × 40
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
5.00 × 2
KTM-Live
6.00 × 3
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
レビューなし
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 21:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ManualSteady
30 USD/月
1%
0
0
USD
505
USD
2
0%
9
66%
38%
2.89
0.54
USD
1%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください