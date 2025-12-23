- 成长
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
2.07 USD
最差交易:
-1.35 USD
毛利:
7.45 USD (1 075 pips)
毛利亏损:
-2.57 USD (400 pips)
最大连续赢利:
5 (5.67 USD)
最大连续盈利:
5.67 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
37.77%
最大入金加载:
20.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.61
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
2.90
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.24 USD
平均损失:
-0.86 USD
最大连续失误:
2 (-1.22 USD)
最大连续亏损:
-1.35 USD (1)
每月增长:
0.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.35 USD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (1.35 USD)
净值:
0.73% (3.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDJPY
|0
|EURAUD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDJPY
|-5
|EURAUD
|314
|USDJPY
|181
|AUDUSD
|139
|GBPJPY
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.07 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.67 USD
最大连续亏损: -1.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-GMT+2 Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.10 × 31
|
FMGlobalLtd-Live
|0.43 × 28
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.50 × 18
|
FXCM-USDReal04
|0.50 × 6
|
OANDA-v20 Live-1
|1.96 × 89
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|3.17 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|3.32 × 266
|
Tickmill-Live
|3.35 × 23
|
GBEbrokers-Live
|3.92 × 12
|
VantageFX-Live 2
|4.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|4.08 × 40
|
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
|5.00 × 2
|
KTM-Live
|6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
2
0%
9
66%
38%
2.89
0.54
USD
USD
1%
1:50