信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ManualSteady
Pietro Speri

ManualSteady

Pietro Speri
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
2.07 USD
最差交易:
-1.35 USD
毛利:
7.45 USD (1 075 pips)
毛利亏损:
-2.57 USD (400 pips)
最大连续赢利:
5 (5.67 USD)
最大连续盈利:
5.67 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
37.77%
最大入金加载:
20.32%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
10 小时
采收率:
3.61
长期交易:
7 (77.78%)
短期交易:
2 (22.22%)
利润因子:
2.90
预期回报:
0.54 USD
平均利润:
1.24 USD
平均损失:
-0.86 USD
最大连续失误:
2 (-1.22 USD)
最大连续亏损:
-1.35 USD (1)
每月增长:
0.98%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1.35 USD (0.27%)
相对跌幅:
结余:
0.27% (1.35 USD)
净值:
0.73% (3.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDJPY 3
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDJPY 0
EURAUD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDJPY -5
EURAUD 314
USDJPY 181
AUDUSD 139
GBPJPY 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.07 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5.67 USD
最大连续亏损: -1.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OANDA-GMT+2 Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.10 × 31
FMGlobalLtd-Live
0.43 × 28
PrimusMarkets-Live-3
0.50 × 18
FXCM-USDReal04
0.50 × 6
OANDA-v20 Live-1
1.96 × 89
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
3.17 × 6
OANDA-v20 Live-2
3.32 × 266
Tickmill-Live
3.35 × 23
GBEbrokers-Live
3.92 × 12
VantageFX-Live 2
4.00 × 2
Swissquote-Live1
4.08 × 40
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
5.00 × 2
KTM-Live
6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
没有评论
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 21:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载