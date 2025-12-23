СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ManualSteady
Pietro Speri

ManualSteady

Pietro Speri
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
2.07 USD
Худший трейд:
-1.35 USD
Общая прибыль:
7.45 USD (1 075 pips)
Общий убыток:
-2.57 USD (400 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
37.77%
Макс. загрузка депозита:
20.32%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.35 USD (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.35 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (1.35 USD)
По эквити:
0.73% (3.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDJPY 3
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDJPY 0
EURAUD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDJPY -5
EURAUD 314
USDJPY 181
AUDUSD 139
GBPJPY 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.07 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.67 USD
Макс. убыток в серии: -1.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-GMT+2 Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.10 × 31
FMGlobalLtd-Live
0.43 × 28
PrimusMarkets-Live-3
0.50 × 18
FXCM-USDReal04
0.50 × 6
OANDA-v20 Live-1
1.96 × 89
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
3.17 × 6
OANDA-v20 Live-2
3.32 × 266
Tickmill-Live
3.35 × 23
GBEbrokers-Live
3.92 × 12
VantageFX-Live 2
4.00 × 2
Swissquote-Live1
4.08 × 40
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
5.00 × 2
KTM-Live
6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
Нет отзывов
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 21:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
