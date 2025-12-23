Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-GMT+2 Live 0.00 × 4 ICMarkets-Live17 0.00 × 5 ICMarkets-Live14 0.00 × 6 TradersWay-Live 0.00 × 2 TurnkeyFX-Live 0.00 × 1 PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.10 × 31 FMGlobalLtd-Live 0.43 × 28 PrimusMarkets-Live-3 0.50 × 18 FXCM-USDReal04 0.50 × 6 OANDA-v20 Live-1 1.96 × 89 AxiTrader-US09-Live 3.00 × 2 BDSwissGlobal-Real01 3.17 × 6 OANDA-v20 Live-2 3.32 × 266 Tickmill-Live 3.35 × 23 GBEbrokers-Live 3.92 × 12 VantageFX-Live 2 4.00 × 2 Swissquote-Live1 4.08 × 40 MaximusMarkets-LiveLiquidity1 5.00 × 2 KTM-Live 6.00 × 3 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика