- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
2.07 USD
Худший трейд:
-1.35 USD
Общая прибыль:
7.45 USD (1 075 pips)
Общий убыток:
-2.57 USD (400 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (5.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
5.67 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
37.77%
Макс. загрузка депозита:
20.32%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
7 (77.78%)
Коротких трейдов:
2 (22.22%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
1.24 USD
Средний убыток:
-0.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.35 USD (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.35 USD (0.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.27% (1.35 USD)
По эквити:
0.73% (3.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDJPY
|0
|EURAUD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDJPY
|-5
|EURAUD
|314
|USDJPY
|181
|AUDUSD
|139
|GBPJPY
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.07 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5.67 USD
Макс. убыток в серии: -1.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-GMT+2 Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.10 × 31
|
FMGlobalLtd-Live
|0.43 × 28
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.50 × 18
|
FXCM-USDReal04
|0.50 × 6
|
OANDA-v20 Live-1
|1.96 × 89
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|3.17 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|3.32 × 266
|
Tickmill-Live
|3.35 × 23
|
GBEbrokers-Live
|3.92 × 12
|
VantageFX-Live 2
|4.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|4.08 × 40
|
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
|5.00 × 2
|
KTM-Live
|6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
2
0%
9
66%
38%
2.89
0.54
USD
USD
1%
1:50