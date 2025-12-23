- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
2.07 USD
Worst Trade:
-1.35 USD
Profitto lordo:
7.45 USD (1 075 pips)
Perdita lorda:
-2.57 USD (400 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (5.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.45
Attività di trading:
37.77%
Massimo carico di deposito:
20.32%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
7 (77.78%)
Short Trade:
2 (22.22%)
Fattore di profitto:
2.90
Profitto previsto:
0.54 USD
Profitto medio:
1.24 USD
Perdita media:
-0.86 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescita mensile:
0.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1.35 USD (0.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.27% (1.35 USD)
Per equità:
0.73% (3.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|3
|EURAUD
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDJPY
|0
|EURAUD
|2
|USDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDJPY
|-5
|EURAUD
|314
|USDJPY
|181
|AUDUSD
|139
|GBPJPY
|46
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.07 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.67 USD
Massima perdita consecutiva: -1.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-GMT+2 Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.10 × 31
|
FMGlobalLtd-Live
|0.43 × 28
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.50 × 18
|
FXCM-USDReal04
|0.50 × 6
|
OANDA-v20 Live-1
|1.96 × 89
|
AxiTrader-US09-Live
|3.00 × 2
|
BDSwissGlobal-Real01
|3.17 × 6
|
OANDA-v20 Live-2
|3.32 × 266
|
Tickmill-Live
|3.35 × 23
|
GBEbrokers-Live
|3.92 × 12
|
VantageFX-Live 2
|4.00 × 2
|
Swissquote-Live1
|4.08 × 40
|
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
|5.00 × 2
|
KTM-Live
|6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
2
0%
9
66%
38%
2.89
0.54
USD
USD
1%
1:50