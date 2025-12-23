SinaisSeções
Pietro Speri

ManualSteady

Pietro Speri
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
2.07 USD
Pior negociação:
-1.35 USD
Lucro bruto:
7.45 USD (1 075 pips)
Perda bruta:
-2.57 USD (400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (5.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5.67 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
37.77%
Depósito máximo carregado:
20.32%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
7 (77.78%)
Negociações curtas:
2 (22.22%)
Fator de lucro:
2.90
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.24 USD
Perda média:
-0.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.35 USD (1)
Crescimento mensal:
0.98%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1.35 USD (0.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.27% (1.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.73% (3.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDJPY 3
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDJPY 0
EURAUD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDJPY -5
EURAUD 314
USDJPY 181
AUDUSD 139
GBPJPY 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.07 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5.67 USD
Máxima perda consecutiva: -1.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OANDA-GMT+2 Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.10 × 31
FMGlobalLtd-Live
0.43 × 28
PrimusMarkets-Live-3
0.50 × 18
FXCM-USDReal04
0.50 × 6
OANDA-v20 Live-1
1.96 × 89
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
3.17 × 6
OANDA-v20 Live-2
3.32 × 266
Tickmill-Live
3.35 × 23
GBEbrokers-Live
3.92 × 12
VantageFX-Live 2
4.00 × 2
Swissquote-Live1
4.08 × 40
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
5.00 × 2
KTM-Live
6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 21:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ManualSteady
30 USD por mês
1%
0
0
USD
505
USD
2
0%
9
66%
38%
2.89
0.54
USD
1%
1:50
Copiar

