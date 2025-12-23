- 자본
- 축소
트레이드:
12
이익 거래:
7 (58.33%)
손실 거래:
5 (41.67%)
최고의 거래:
2.07 USD
최악의 거래:
-2.41 USD
총 수익:
9.14 USD (1 341 pips)
총 손실:
-6.27 USD (840 pips)
연속 최대 이익:
5 (5.67 USD)
연속 최대 이익:
5.67 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
35.09%
최대 입금량:
20.32%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
10 (83.33%)
숏(주식차입매도):
2 (16.67%)
수익 요인:
1.46
기대수익:
0.24 USD
평균 이익:
1.31 USD
평균 손실:
-1.25 USD
연속 최대 손실:
2 (-3.70 USD)
연속 최대 손실:
-3.70 USD (2)
월별 성장률:
0.57%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
3.70 USD (0.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.73% (3.70 USD)
자본금별:
0.73% (3.68 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDJPY
|4
|USDJPY
|3
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|0
|EURAUD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPJPY
|0
|GBPUSD
|-2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDJPY
|261
|USDJPY
|-19
|EURAUD
|314
|AUDUSD
|139
|GBPJPY
|46
|GBPUSD
|-240
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.07 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5.67 USD
연속 최대 손실: -3.70 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 7
|
FidelisCapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US06-Live
|0.00 × 3
|
InterTrader-Live
|0.00 × 2
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US03-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokersBZ-REAL
|0.00 × 6
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 11
|
Ava-Real 2
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 7
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 3
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 8
|
MarketsTrade-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 19
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 10
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
503
USD
USD
3
0%
12
58%
35%
1.45
0.24
USD
USD
1%
1:50