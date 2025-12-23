리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PepperstoneUK-Edge10 0.00 × 2 GlobalPrime-Live 0.00 × 7 FidelisCapitalMarkets-Live 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 2 AxiTrader-US06-Live 0.00 × 3 InterTrader-Live 0.00 × 2 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 VantageFX-Live 1 0.00 × 2 AxiTrader-US03-Live 0.00 × 1 WindsorBrokersBZ-REAL 0.00 × 6 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 2 ICMarkets-Live02 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarkets-Live17 0.00 × 11 Ava-Real 2 0.00 × 2 TitanFX-01 0.00 × 9 ICMarkets-Live14 0.00 × 7 ForexTime-ECN 0.00 × 3 GoMarkets-Real 1 0.00 × 8 MarketsTrade-Real 0.00 × 3 ICMarkets-Live12 0.00 × 19 AxioryAsia-02Live 0.00 × 5 Pepperstone-Edge03 0.00 × 1 FxPro.com-Real05 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 10