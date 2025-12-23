SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ManualSteady
Pietro Speri

ManualSteady

Pietro Speri
0 comentarios
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
OANDA-v20 Live-2
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
6 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
3 (33.33%)
Mejor transacción:
2.07 USD
Peor transacción:
-1.35 USD
Beneficio Bruto:
7.45 USD (1 075 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.57 USD (400 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (5.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
37.77%
Carga máxima del depósito:
20.32%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
3.61
Transacciones Largas:
7 (77.78%)
Transacciones Cortas:
2 (22.22%)
Factor de Beneficio:
2.90
Beneficio Esperado:
0.54 USD
Beneficio medio:
1.24 USD
Pérdidas medias:
-0.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
0.98%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.35 USD (0.27%)
Reducción relativa:
De balance:
0.27% (1.35 USD)
De fondos:
0.73% (3.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDJPY 3
EURAUD 2
USDJPY 2
AUDUSD 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDJPY 0
EURAUD 2
USDJPY 1
AUDUSD 1
GBPJPY 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDJPY -5
EURAUD 314
USDJPY 181
AUDUSD 139
GBPJPY 46
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.07 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.22 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OANDA-GMT+2 Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live17
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.10 × 31
FMGlobalLtd-Live
0.43 × 28
PrimusMarkets-Live-3
0.50 × 18
FXCM-USDReal04
0.50 × 6
OANDA-v20 Live-1
1.96 × 89
AxiTrader-US09-Live
3.00 × 2
BDSwissGlobal-Real01
3.17 × 6
OANDA-v20 Live-2
3.32 × 266
Tickmill-Live
3.35 × 23
GBEbrokers-Live
3.92 × 12
VantageFX-Live 2
4.00 × 2
Swissquote-Live1
4.08 × 40
MaximusMarkets-LiveLiquidity1
5.00 × 2
KTM-Live
6.00 × 3
100% manual.
Low risk.
High probability.
Fundamentally driven but technically triggered.
Stop loss always present.
No hay comentarios
2026.01.05 07:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.24 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 21:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 21:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 21:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 21:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

