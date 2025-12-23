- 成長
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
15 (32.60%)
損失トレード:
31 (67.39%)
ベストトレード:
10.43 USD
最悪のトレード:
-6.30 USD
総利益:
100.58 USD (10 240 pips)
総損失:
-116.68 USD (11 648 pips)
最大連続の勝ち:
7 (69.43 USD)
最大連続利益:
69.43 USD (7)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
2.57%
最大入金額:
2.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
46
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
46 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.35 USD
平均利益:
6.71 USD
平均損失:
-3.76 USD
最大連続の負け:
9 (-48.43 USD)
最大連続損失:
-48.43 USD (9)
月間成長:
-1.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
16.83 USD
最大の:
68.85 USD (6.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.54% (68.85 USD)
エクイティによる:
0.75% (7.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-16
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|2.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|4.05 × 63
|
ICMarketsSC-Live06
|5.75 × 79
|
TradersWay-Live
|13.00 × 1
999 USD/月
-2%
0
0
USD
USD
984
USD
USD
1
100%
46
32%
3%
0.86
-0.35
USD
USD
7%
1:500